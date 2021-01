La acusación de Biden contra Trump: “Desencadenó un asalto total contra las instituciones de nuestra democracia”

Luego del ataque al Capitolio de Estados Unidos la jornada del miércoles, la que dejó un total de al menos cuatro fallecidos, el presidente electo, Joe Biden, presentó este jueves al equipo que conformará el Departamento de Justicia. La declaración se llevó a cabo desde la denominada “oficina de transición” en Wilmington, Delaware.

Biden volvió a condenar los hechos y los describió como “uno de los días más oscuros en la historia de nuestra nación”. Además, señaló que “desencadenó un asalto total contra las instituciones de nuestra democracia desde el principio”.

Con esas palabras, el demócrata responsabilizó directamente a Donald Trump por incitar dichos ataques. “No es cierto que no podríamos haber previsto esto. Durante los últimos cuatro años hemos tenido un presidente que ha dejado en claro su desdén por la Constitución”, señaló.

Continuando con su conferencia, el mandatario electo acusó a las fuerzas de seguridad de haber sido más compasivos con los atacantes del miércoles —a los que tildó de “matones”— que al enfrentarse con los manifestantes del movimiento Black Lives Matter.

Una vez terminadas sus declaraciones, el nuevo mandamás de EE.UU. procedió a presentar a sus nominados para el Departamento de Justicia, entre los que se destaca la confirmación del abogado, Merrick Garland como fiscal general del país, quién en 2016 había sido candidato de Barack Obama para ser juez de la Corte Suprema, aunque la solicitud fue bloqueada por el Congreso. Junto con eso, evitó referirse a los crecientes llamados a remover a Trump de su cargo.

Por otro lado, Joe Biden nominó a Lisa Monaco para vicefiscal general, Vanita Gupta para fiscal general adjunta y Kristen Clarke como asistente del fiscal general de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.

“Nuestros nominados restablecerán la independencia del Departamento, de modo que sirva a los intereses de la gente, no a la presidencia. Reconstruirán la confianza pública en el Estado de Derecho y trabajarán para garantizar un sistema de justicia más justo y equitativo”, expresó Biden.

Our nominees for the Justice Department will restore the independence of the Department, so it serves the interests of the people—not a presidency. They’ll rebuild public trust in the rule of law and work to ensure a more fair and equitable justice system. https://t.co/MSCRAwsmaH

— Joe Biden (@JoeBiden) January 7, 2021