OMS emitió primera validación de uso de emergencia de la vacuna Pfizer contra el coronavirus

Este jueves, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio la primera homologación de uso de emergencia de la vacuna contra el coronavirus de desarrollada por Pfizer y BioNTech.

De esta manera, la organización abre la puerta a los países para que aceleren sus propios procesos de aprobación regulatoria para importar y administrar la vacuna. También, permite a Unicef y a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) adquirir la dosis para distribuirla a los países que la necesiten.

“Este es un paso muy positivo para garantizar el acceso global a las vacunas Covid-19, pero quiero enfatizar la necesidad de un esfuerzo mundial aún mayor para lograr un suministro de vacunas suficiente para satisfacer las necesidades de las poblaciones prioritarias en todas partes”, dijo la subdirectora general de la OMS para el Acceso a Medicamentos y Productos Sanitarios, Mariangela Simao.

La organización también anunció que está trabajando para ayudar a los países que no cuenten con el equipo de logística para mantener la cadena de ultrafrío que requieren las dosis, de tal manera, que evalúen sus planes de entrega y se preparen para su uso cuando sea posible.

Finalmente, la OMS señaló que la vacuna también está bajo revisión de políticas. De hecho, el Grupo Asesor Estratégico de Expertos en Inmunización (SAGE, por su sigla en inglés) de la OMS se reunirá se reunirá el martes 5 de enero de 2021 para formular políticas y recomendaciones específicas de vacunas para el uso de este producto en las poblaciones, basándose en las recomendaciones de priorización de población del SAGE para las vacunas Covid-19 en general, publicadas en septiembre pasado.

