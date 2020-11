Corte de Pennsylvania desestimó denuncias de fraude de Donald Trump en elecciones

Este viernes, una corte federal de apelaciones de Estados Unidos rechazó la demanda que interpuso el presidente Donald Trump contra el estado de Pennsylvania, por un supuesto fraude en las elecciones que se realizaron el 3 de noviembre y en las que el demócrata Joe Biden obtuvo la victoria.

En medio de la espera de la votación del Colegio Electoral, que se concretará el 14 de diciembre, el actual mandatario ha insistido en que hubo irregularidades en el proceso, pese a que ya autorizó la transición de poder, aunque sin reconocer la victoria del presidente electo.

Una vez más, los miembros de la corte de Pennsylvania afirmaron que no hay evidencias sobre el presunto fraude y que hay “falta de mérito”. “Calificar a una elección de injusta no significa que ese sea el caso. Para presentar cargos se necesitan acusaciones y evidencias concretas. Aquí no hay ninguna de las dos”, indica un fragmento de la sentencia.

Cabe recordar que las acusaciones del comando de Trump cuestionaban la legitimidad del voto por correo y que los observadores no pudieron presenciar el conteo de votos.