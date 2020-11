Al menos ocho personas heridas en un tiroteo al interior de un mall en Wisconsin

Un sujeto aún sin identificar inició un tiroteo al interior del centro comercial Mayfair Mall de Wauwatosa. Al menos ocho personas resultaron heridas por los disparos ocurridos en el estado de Wisconsin. Se trata de siete adultos y un adolescente, quienes fueron trasladados al hospital de la ciudad.

Las autoridades aseguraron que el atacante fue un hombre de entre 20 y 30 años aún sin identificar. El sujeto todavía no pudo ser capturado por la policía. Hasta el recinto llegaron decenas de agentes y miembros de bomberos para resguardar la zona. El incidente ocurrió a las 14:50 hora local.

Una testigo dijo a CBS News que escuchó entre 8 y 12 disparos fuera de la tienda Macy’s. La policía de Wauwatosa aseguró que el centro comercial tuvo que cerrar, mientras el FBI de Milwaukee acudió a la zona. En EEUU hay cerca de 400 millones de armas en manos de civiles en un país con 330 millones de habitantes.

En el primer semestre de 2020 vendieron 19 millones de armas. El sitio Small Arms Survey asegura que esa cifra es casi el doble que la del mismo periodo de 2019. EEUU sólo representa el 4,4% de la población mundial, pero en sus fronteras un 46% de la población civil posee al menos un arma.

HAPPENING NOW: Multiple people are wounded in a shooting at the Mayfair Mall in Wauwatosa, Wisconsin. Follow our live coverage: https://t.co/dD9reTRZLP https://t.co/SFNzCyBfmL

— CBS News (@CBSNews) November 20, 2020