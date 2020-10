Un terremoto de magnitud 7,0 se registró este viernes en el mar Egeo afectando a Turquía y Grecia

Un terremoto de magnitud 7,0 se registró pasadas las 13.00 horas local de este viernes en el mar Egeo, afectando a Turquía y Grecia, según informaciones preliminares de medios locales.

El ministro de Salud turco confirmó además que hay al menos cuatro personas fallecidas y más de 120 heridos, en cifras que se irán actualizando más adelante luego de que se haya registrado el colapso estructural de varios edificios.

De acuerdo a las primeras informaciones el movimiento telúrico se ubicó a 66 kilómetros de la ciudad de Izmir en Turquía, donde se registraron varios daños en edificios y lugares públicos.

Además, producto del sismo un tsunami ha afectado a varias zonas costeras, siendo Turquía el país más afectado por el terremoto, particularmente la zona de Izmir.

Multiple buildings have collapsed in Izmir, Turkey, after a magnitude 7.0 earthquake strikes near the area.#FawadEmbarassedPakistan #Turkey #earthquakes pic.twitter.com/fJwAN8Ixkp — Imran Mehar (@imranmehar2) October 30, 2020

🇹🇷 ALERTE – #Tsunami en cours à #Izmir, en Turquie. Ce ras de marée fait suite à un #séisme de magnitude 7.0 survenu ce matin au large de la #Turquie. Les dégâts restent limités. pic.twitter.com/BbYVbpbSRJ — La Plume Libre (@LPLdirect) October 30, 2020