Joe Biden hizo pública su declaración de impuestos a horas del debate presidencial frente a Donald Trump

El candidato presidencial Joe Biden publicó su declaración de impuestos a horas del debate presidencial frente a Donald Trump.

Según consignó El País, Biden presentó documentos que demuestran que él y su esposa habrían percibido unos ingresos brutos de más de 944.000 dólares, pagando casi US$300.000 en impuestos sobre la renta en el año fiscal de 2019.

“El pueblo estadounidense merece transparencia de sus líderes y por eso hoy he publicado mis declaraciones fiscales de los últimos 22 años”, manifestó el candidato demócrata.

Recordemos que una investigación del medio norteamericano The New York Times reveló que Donald Trump no pagó impuestos federales en 10 de los últimos 15 años.

El debate presidencial será uno de los más tensos de los últimos años, y será transmitido a partir de las 22:00 horas por CNN Chile.