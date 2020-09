OMS advirtió que muertes por Covid-19 podrían llegar a los dos millones si es que no se trabaja en cooperación

Durante este viernes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) realizó una rueda de prensa junto a la responsable de enfermedades emergentes y zoonosis de la OMS, Maria Van Kerkhove, y el director ejecutivo del programa de emergencias sanitarias de la OMS, Michael J. Ryan.

Fue este último quien advirtió que si no se trabaja en cooperación durante la pandemia, la cifra de fallecidos podría alcanzar los dos millones. “Si no hacemos todo lo posible, el número del que usted me habla (dos millones) no es solamente posible sino desgraciadamente muy probable“, señaló.

“Si no continuamos haciendo más, evolucionando, ya sea en el contenido como en la intensidad de nuestra cooperación, entonces sí, vamos a llegar a ese número y desgraciadamente incluso más alto. El tiempo de actuar es ahora“, afirmó Ryan.

En tanto el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sostuvo que se necesitan US$35.000 millones para financiar las vacunas y los tratamientos contra el coronavirus. “Es mucho dinero, pero en el contexto de una pandemia es algo barato. Es menos de un 1% de lo que el G20 ha gastado en estímulos económicos. O por ponerlo de otra manera, es aproximadamente lo mismo que gasta el mundo en tabaco cada dos semanas“, recogió El País.

