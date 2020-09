Detuvieron a mujer acusada de enviar carta envenenada a Donald Trump

Una mujer fue arrestada durante el domingo como sospechosa de enviar un paquete con ricina al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La acusada intentaba entrar en territorio estadounidense desde Canadá por un puesto fronterizo en el estado de Nueva York.

La mujer llevaba una arma de fuego, dijo una fuente de los servicios de seguridad citada por CNN.

El sábado medios estadounidenses informaron que las autoridades habían interceptado un sobre dirigido a Trump que contenía ricina. La carta fue descubierta la semana pasada y no llegó a la Casa Blanca, según The New York Times y CNN.

La correspondencia a la Casa Blanca es primero inspeccionada y clasificada en las afueras de Washington. El sobre en cuestión fue inspeccionado varias veces antes de confirmar que contenía ricina; un veneno capaz de matar en un minuto a quien la trague, inhale o le sea inyectada.

La ricina puede causar náuseas, vómitos y hemorragia interna del estómago e intestinos, seguidos de insuficiencia hepática, bazo y renal, y muerte por colapso del sistema circulatorio.