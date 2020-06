India bloqueó TikTok, Clash of Kings y otras 57 aplicaciones tras escalada de tensiones con China

El Ministerio de Comunicaciones y Tecnología de la Información de India informó el bloqueo de 59 aplicaciones para smartphones provenientes de China, tras una escalada de tensiones por escaramuzas entre soldados chinos e indios en la frontera entre ambos países asiáticos, que ha terminado con soldados fallecidos en ambos bandos.

Dentro de las aplicaciones bloqueadas quizá la más famosa es TikTok, una plataforma de videos de 15 a 60 segundos que goza de enorme popularidad entre los más jóvenes alrededor del mundo, con una base de usuarios superior a 800 millones de personas. Según estimaciones, es utilizada por el 42% de los adolescentes de 13 a 16 años en EE.UU, y un tercio de todas las descargas de la aplicación corresponden a los 119 millones de usuarios de India.

Las autoridades argumentaron que las aplicaciones “incentivan actividades que son perjudiciales para la soberanía e integridad de India”, y amenazan la privacidad de sus usuarios, sin nombrar específicamente a China.

Este es el listado completo de aplicaciones bloqueadas en el subcontinente asiático:

TikTok

Shareit

Kwai

UC Browser

Baidu map

Shein

Clash of Kings

DU battery saver

Helo

Likee

YouCam makeup

Mi Community

CM Browers

Virus Cleaner

APUS Browser

ROMWE

Club Factory

Newsdog

Beutry Plus

WeChat

UC News

QQ Mail

Weibo

Xender

QQ Music

QQ Newsfeed

Bigo Live

SelfieCity

Mail Master

Parallel Space

Mi Video Call – Xiaomi

WeSync

ES File Explorer

Viva Video – QU Video Inc

Meitu

Vigo Video

New Video Status

DU Recorder

Vault- Hide

Cache Cleaner DU App studio

DU Cleaner

DU Browser

Hago Play With New Friends

Cam Scanner

Clean Master – Cheetah Mobile

Wonder Camera

Photo Wonder

QQ Player

We Meet

Sweet Selfie

Baidu Translate

Vmate

QQ International

QQ Security Center

QQ Launcher

U Video

V fly Status Video

Mobile Legends

DU Privacy