Afroamericano murió luego que policía de Minneapolis lo detuviera y lo asfixiara con una rodilla en el cuello

El afromaericano George Floyd murió a manos de la policía de Minneapolis, en Estados Unidos, luego que un oficial blanco apretó con su rodilla el cuello de la víctima en plena calle, durante aproximadamente siete minutos.

La acción quedó registrada en un video, el que fue compartido en redes sociales; desatando protestas en la ciudad contra el racismo y la brutalidad policial. En el video es posible ver que Floyd estaba esposada y escuchar que grita varias veces que no puede respirar.

Los agentes llegaron cerca de las ocho de la noche al 3.700 de la Avenida Chicago South para detener a Floyd, sospechoso de fraude. El individuo estaba en el interior de un coche y parecía drogado, según la versión policial. Cuando se le ordenó que saliera, se resistió físicamente el arresto. Finalmente, uno de los dos policías lo paralizó en el suelo y lo esposó.

“Los oficiales pudieron esposar al sospechoso y se dieron cuenta de que estaba sufriendo un problema médico”, dijo un vocero de la policía de Minneapolis en una rueda de prensa el martes por la mañana.

Pero en el video grabado y difundido por una mujer que lo presenció, identificada como Darnella Frazier, se puede ver cómo Floyd, llorando, gime de dolor y reclama que le duele el cuello. “Todo me duele… Agua o algo, por favor. Por favor, por favor. No puedo respirar, agente, no puedo respirar“, dice.

Minutos después, el detenido parecía inconsciente. “¡Hombre, ni siquiera se está moviendo!, ¡Apártate de su cuello!”, se escucha que le dice uno de los espectadores al policía, pero el oficial no se inmuta.

Al rato una ambulancia trasladó a Floyd al centro de salud del Condado Hennepin, donde murió al cabo de unos minutos. “Este abusivo, excesivo e inhumano uso de la fuerza le costó la vida a un hombre que había sido detenido por la policía por un delito no violento”, dijo Ben Crump, el abogado especialista en derechos civiles que representará a la familia del fallecido.

Video: Now This