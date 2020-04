Gobierno español anunció que repartirá 10 millones de mascarillas en el transporte público

El ministro de Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, anunció que a partir de este lunes repartirán 10 millones de mascarillas en accesos y cercanías de metro, y en los puntos de transportes más importantes de la nación.

Según consignó El País, la secretaria general de Transportes, María José Rallo del Olmo, señaló que “nos dejaremos la piel para que no haya aglomeraciones en el transporte público”.

No obstante, el titular del Interior aseguró que el uso de las mascarillas no es obligatorio. “Hemos dicho que la mascarilla es recomendable, no es obligatoria. Al ser recomendable, si no se la quiere poner, pues no se la pone“, manifestó.

Recordemos que España cifró en 161.852 los casos confirmados por Covid-19, mientras que 16.353 han fallecido y 59.109 se han recuperado.