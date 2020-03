Bolsonaro niega gravedad de coronavirus: Por haber sido atleta yo solo tendría una pequeña gripe

El Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, nuevamente está en el centro de la polémica tras realizar una cadena nacional donde atacó a la prensa por la pandemia del coronavirus COVID-19 asegurando que el país debía volver a la normalidad.

“Por mi historial de atleta, si estuviera infectado por el virus no tendría de qué preocuparme, yo solo tendría una pequeña gripe o resfrío“, aseveró por cadena nacional minimizando la enfermedad que en su país ya lleva 46 muertos y 2.201 contagiados.

Bolsonaro asevera que si bien hay que estar preocupado de no transmitir el virus, no hay razón para “entrar en pánico” y cerrar escuelas y negocios, indicando que el país no puede parar: “Nuestra vida debe continuar. Los trabajos deben mantenerse, el sustento de las familias debe preservarse. Debemos, sí, volver a la normalidad“.

El discurso del mandatario fue acompañado de la octava jornada de cacerolazos contra su gestión.