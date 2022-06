El experimentado lateral derecho Dani Alves no seguirá en el Barcelona. Ya de vacaciones, el futbolista de 39 años estaba a la espera de conocer las intenciones del cuadro catalán, que finalmente optó por no renovar su contrato.

Alves regresó a los blaugranas en noviembre de 2021 proveniente del Sao Paulo. El jugador con más títulos de la historia (42) asumió un papel importante en el equipo de Xavi Hernández en la segunda parte de la temporada, pero la directiva culé considera que el puesto está bien cubierto para la campaña 2022/23.

Según reportó el diario Sport, el Barcelona le informó este miércoles a Dani Alves que no entra en los planes del equipo y dejará de pertenecer a la institución el próximo 30 de junio, fecha en que finaliza el vínculo laboral. Horas después, la noticia fue confirmada por el propio brasileño, quien escribió un mensaje de despedida a través de sus redes sociales.

“Queridos culés, ahora sí llegó la hora de nuestra despedida. Fueron más de ocho años dedicados a este club, a estos colores y a esta casa, pero como en toda la vida, los años pasan, los caminos se desvían y las historias son escritas en algún momento y lugar distinto. Y así fue”, comenzó el texto de Alves.

“Intentaron despedirme, pero no pudieron hacerlo. Ustedes no pueden imaginar, o sí, lo resistente y resiliente que soy. Pasaron muchos años hasta que el fútbol y la vida decidieron darme la oportunidad de volver aquí para poder decir adiós. Ojalá no echen de menos mis locuras y mi felicidad diaria”, agregó el futbolista.

En sus dos etapas en el Barcelona, Dani Alves consiguió 23 títulos, entre los que se incluyen 3 Champions League, 6 La Liga y 4 Copa del Rey.

Quiere seguir en la elite

Pese a su salida del Barcelona, desde España reportan que Dani Alves buscará mantenerse en las ligas top del fútbol europeo. Esto, ya que el futbolista quiere ser parte de la nómina de la selección de Brasil para el Mundial de Qatar 2022 y conseguir el trofeo que más desea y no posee: la Copa del Mundo.

El dos veces campeón de la Copa América (2007 y 2019) y medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, viene de jugar en los amistosos ante Corea del Sur y Japón en la pasada fecha FIFA, además de que fue considerado con regularidad por Tite en el cierre de las Clasificatorias a Qatar.

Según Sport, el futbolista cuenta con ofertas en Europa -sin especificar clubes-, pero remarcan que la intención de Dani Alves es continuar su carrera en un equipo de primera o segunda línea del Viejo Continente.