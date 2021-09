Histórico del Arsenal entregó fórmula para un eventual regreso de Alexis Sánchez al club

El paso de Alexis Sánchez por el Arsenal sigue generando recuerdos positivos en el cuadro londinense. A tal punto llegó la nostalgia que un exjugador del club propuso una idea para que el “Niño Maravilla” vuelva.

Hablamos de Kevin Campbell, artillero y campeón con los “Gunners” en 1991, quien en conversación con “Football Insider” explicó una idea para que pueda regresar.

“No creo que podamos traerlo de vuelta, pero si pudiéramos negociar sin costo para el club y él estuviera dispuesto a sumarse… Quién sabe lo que Mikel Arteta puede hacer“, expresó en torno a las chances para que Arsenal pueda reincorporar a Alexis Sánchez.

“Es una fantasía y un tema agradable de pensar pero creo que el club siguió adelante. Dudo que eso pueda ocurrir (…) Fue increíble cómo jugó en Arsenal, pero no lo veo de vuelta”, apuntó de manera más realista Kevin Campbell.

Las increíbles cifras de Alexis Sánchez en el Arsenal

Todas estas reflexiones parten a la luz de los 80 goles que el “Niño Maravilla” logró en 166 partidos que disputó durante su permanencia en el cuadro inglés entre 2014 y 2018.

Alto rendimiento que, lamentablemente para sus pretensiones, no logró repetir una vez que se fue del club. “¿Es talentoso? Por supuesto que si, pero no ha sido el mismo desde que partió. Su paso al Manchester United fue un desastre para él y en Inter de Milán no ha funcionado del todo aunque ganó el título”, expresó Kevin Campbell.

Por ahora, la idea del traspaso del jugador de 32 años no pasa de ser un sueño, considerando que ya han habido sondeos de clubes en España y Francia por él.