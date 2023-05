¡Mi país, mi país!: Pastel de choclo es elegido el mejor guiso del mundo por prestigiosa guía gourmet

Este 24 de mayo, la prestigiosa guía culinaria TasteAtlas destacó a los 50 mejores guisos del mundo. Una publicación que provocó una agradable sorpresa en Chile, al colocar a pastel de choclo en el primer lugar, mientras que el pastel de jaiba quedó en el puesto número doce.

Para realizar este ránking mundial, TasteAtlas recibió las calificaciones de 2.949 usuarios, de las cuales, solo 1.895 fueron reconocidas como legítimas. Esto debido, a que este sistema de evaluaciones online, cuenta con un mecanismo que ignora las calificaciones de bots y nacionalistas para que sea lo más objetivo posible.

