Elección de Reyes Guachacas cambia por la crisis: esta vez premiará a quienes “se destaquen por la solidaridad”

Los Guachacas siguen en búsqueda de su Reina y Rey para el 2020. Sin embargo, este año, la particularidad tendrá que ver con que no será una sola figura, ni tampoco rostros vinculados a la televisión o la farándula, sino figuras que merecen ser destacadas en el marco de esta crisis sanitaria y social. “Teníamos que coronar a la gente que se destacara en la solidaridad. Los que comparten la vianda”, expresó Dióscoro Rojas en Ciudadano ADN.

Por eso, la campaña lleva por nombre “Pónele La Corona”, y está orientada a premiar desde personas vinculadas a las ollas comunes, hasta empresarios que están colaborando. “Esta semana coronamos a 100 reyes guachacas. Los de la última fila siempre nos prestamos ropa”, expresó Dióscoro, que tiene la intención de “ponerle un poquito de optimismo a esto, que nos bajoneemos menos. Nosotros somos gente de fiesta y la solidaridad que estamos haciendo es una fiesta también”.

“No cachábamos que esta campaña agarró tanto vuelo”, dijo Dióscoro, considerando que “esos son los verdaderos patriotas, descendientes de O’Higgins, de los Carrera y de toda la gente que luchó por Chile. Cuando el país está mal, le ponemos el pecho. Son los descendientes de los valores de la Revolución Francesa (luchando por) que la patria alcance para todos, y en eso estamos.”.

En guachacas.cl es posible postular a los Reyes y Reinas Guachacas, además de descubrir los nombres de quienes ya han sido premiados, entre los que hay gran presencia femenina. “Increíble cómo están poniéndole el color a las ollas comunes”, dijo Dióscoro, enfatizando en que “todos los que tenemos el corazón bonito, pero guachaca, lo abrochamos y hacemos lo que tenemos que hacer como republicanos”.

Una cuarentena guachaca

El propio Dióscoro se define como “afortunado” en medio de esta crisis sanitaria y económica. “Tengo un sueldo menos que reguleque, pero me traen la comida baratita. Almuerzo más postre y ensalada a 5 lucas, y no salgo. Salgo muy poco, no me aburro conmigo, hasta me encuentro entretenido. Me prestaron una bicicleta y ando en bicicleta”, cuenta, agregando que “estoy bien, con harta pega, usted sabe que yo soy Core, así que estamos viendo cosas de la pandemia”.

Entre los Guachacas, aseguró, “no pedimos plata ni ninguna cosa. Todos trabajan al gratín, hasta la agencia publicitaria que nos ayuda. No somos sindicato ni ONG, pero siempre alguien nos ayuda”. Según anunció Dióscoro, ahora están a punto de lanzar una rifa a través de su Instagram, “que es donde están los jóvenes”. El rostro de los Guachacas añadió que “hay otras campañitas porque la cosa se viene más o menos largo, y hay que estar ahí también. Los chilenos nos hemos hecho en la adversidad. Hay que echarle pa’ adelante, vamos a salir porque sabemos cómo somos”.