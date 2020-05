Yann Yvin entregó los secretos para cocinar champiñones perfectos

View this post on Instagram

Secretos para champiñones bien salteados 👨‍🍳👌 1- no lavar bajo agua ,solo limpiar con un paño 2- sartén caliente, mezcla de aceite y mantequilla 3- saltear hasta evaporación del agua del champiñon, unos minutos 4- no mover la sartén hasta la primera coloración 5- agregar sal ,pimienta…ajo ,perejil..como quieres 6- desglacear con vino ,vinagre ,alcohol..y dejar al fuego unos segundos para evaporar el alcohol.(opcional) En mi ensalada verde además de los champiñones, le agregué Damasco turco, semillas, parmesano, arándanos…y una buena vinagreta de balsámico blanco que termine tibia en la sartén… Sencillo, simple y muy rico Bon appétit 😊 #pornfood #ensalada #champiñones #goloso #cocinando #buenaonda @samsungchile #galaxynote10