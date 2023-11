Leandro Fernández le responde a “Coca” Mendoza por decir que la U “se dejará perder” ante Cobresal

Leandro Fernández, delantero de la U. de Chile, se pronunció en conferencia de prensa y enfrentó una polémica que surgió recientemente respecto al próximo partido contra Cobresal y cómo este resultado puede ser clave para Colo Colo en la lucha por el título.

Ayer, el exjugador albo Gabriel “Coca” Mendoza aseguró que en la U “se dejarán perder para no ayudar a Colo Colo”, dado que el “Cacique” necesita que Cobresal, actual puntero, no sume puntos en esta recta final del torneo.

Este miércoles, el atacante azul fue consultado por estas palabras de Mendoza y por las especulaciones en torno al duelo que tendrán ante los “Mineros”. De entrada, Fernández indicó que “como todos los fines de semana vamos a salir a representar a la u de la mejor manera y tratar de traer los tres puntos para seguir enfocados en lo que estamos peleando: clasificar a una copa internacional”.

“Nosotros tenemos que pensar en que la U es lo primero, segundo y tercero, los demás que hagan lo que ellos quieran. Tenemos que ser profesionales y defender a la institución, más allá de lo que pueda llegar a pasar”, señaló en la misma línea.

“Me gusta salir a ganar siempre”

En cuanto a los dichos del “Coca”, el artillero argentino mencionó que “ni me gasto en prestarle atención a ese tipo de comentarios. Es parte del folclore del fútbol que vivimos y de la sociedad que tenemos. Pero hay que estar tranquilos. Yo como profesional me gusta salir a ganar siempre, no me gusta perder, es mi pensamiento y todos en el equipo pensamos lo mismo. Haremos lo mejor para poner a la U donde se merece”.

Por último, Leandro Fernández abordó la opaca temporada que lleva la U este año. “Hemos sido muy irregulares de un partido a otro. No estamos teniendo la fortuna para poder abrir los partidos las veces que llegamos al arco antes que el rival. Y después en una desatención o contragolpe, nos convierten. Eso nos lleva cuesta arriba”, agregó.

¿Cuándo juegan los tres candidatos al título?

Domingo 3 de diciembre

18:00 hrs | Cobresal vs. Universidad de Chile | El Cobre

18:00 hrs | Ñublense vs. Huachipato | Nelson Oyarzún

18:00 hrs | Colo Colo vs. Unión Española | Monumental