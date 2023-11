Alfonso Parot valora su renovación en la UC: “Hasta que consideren que estoy apto, me entregaré al cien por ciento”

Alfonso Parot, defensa de Universidad Católica, habló este miércoles en la antesala del duelo ante Deportes Copiapó por la penultima jornada del Campeonato Nacional 2023 y valoró su renovación con los cruzados para la temporada 2024.

“Estoy muy contento, fue algo rápido. Apenas se pusieron en contacto conmigo, dije que sí inmediatamente y agradecerle al hincha por el apoyo incondicional de siempre conmigo y todo le equipo. Ha sido un año muy difícil, pero ahí han estado siempre”, comentó.

En esa línea, agregó que “siempre he dicho que mi intención es permanecer en Católica hasta que ellos indiquen que se cierra el ciclo. Hasta que ellos consideren que estoy apto para entregarle, sea lo que sea al club, me entregaré al cien por ciento por el cariño que le tengo a la institución. Esto no va más allá de un tema de plata, pasa a ser cariño”.

Por otra parte, realizó un análisis sobre la irregular campaña de la UC en la recta final del torneo. “Es un balance que como jugador no me corresponde hacerlo. Son procesos, es muy difícil que siempre un equipo se mantenga arriba. En algún minuto iba a caer el declive y eso es lo que nos está pasando a nosotros”, aseguró.

“Este año sobre todo con el cierre de nuestro estadio donde conseguíamos muchos puntos de local. Nos costó acostumbrarnos a la cancha del Santa Laura, donde no siempre estuvo en buen estado y todos los equipos que iban a jugar allá se quejaba. Hoy en día está mucho mejor, pero esas no son excusas”, añadió.

“En la parte futbolística no estuvimos a la altura, al principio ni al medio. Ahora si bien hemos sacado un par de chispazos de buen juego, hemos estado muy lejos de lo que mostramos esos cuatro años. Estamos trabajando para lograr meternos en copas internacionales, ese es el objetivo y hay que conseguirlo en estas fechas que nos quedan”, afirmó.

Finalmente, Alfonso Parot anticipó el choque de este sábado ante Deportes Copiapó en Santa Laura. “Será una guerra, porque ellos se juegan la parte baja y nosotros una posibilidad para meternos a una copa internacional. Va a ser difícil, un partido muy emocional tanto para ellos como para nosotros. Hay que estar atentos y corregir los errores que hemos tenido en los partidos anteriores”, cerró.