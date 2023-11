Dejó a su familia por el fútbol y lo perdió todo: la insólita historia de hincha brasileño que se hizo viral

Una insólita historia dejó el fútbol brasileño el fin de semana que pasó. El protagonista es João Vítor Silva, hincha del Vila Nova, club de la segunda división, quien lo perdió todo por ir al estadio pensando en que su equipo iba a lograr el ascenso.

El fanático llegó al recinto para presenciar el duelo entre su elenco y ABC, colista del torneo. Antes de ingresar, conversó con Globo Esporte y reveló que dejó de lado a su esposa embarazada y a su hija a punto de operarse, todo para no perderse el partido.

“Dejé a mi esposa que estaba embarazada de tres meses y a mi hija de tres años que mañana la van a operar. Cirugía de adenoides. Mi esposa quería que estuviera allí para la operación, pero mi amor por Vila es más fuerte. Estoy triste por no poder estar en la cirugía de mi hija. Papá te quiere”, señaló entre lágrimas.

“La gente me critica y me pregunta si es mi familia o Vila Nova en primer lugar. Pero no se trata de eso. Es un momento único, para toda la vida. Sé que el Vila subirá a la Serie A. Tenemos que subir a Primera, ha llegado nuestro momento. Ese será mi regalo de cumpleaños, que será en diciembre”, agregó el hincha, ilusionado con ver el ascenso de su club.

Además, João Vítor Silva reconoció que su esposa le pidió el divorcio antes de que se fuera al estadio. “Estoy seguro de que algún día mi esposa Fernanda me entenderá. Algún día me comprenderá por qué lo hice”, añadió.

Su equipo fue un fracaso en la cancha y no ascendió

Lamentablemente para este fanático, arriesgó todo a cambio de nada. A Vila Nova solo le servía un triunfo para ascender, sin embargo, perdió 3-2 ante el colista y se quedó en la B del fútbol brasileño por otro año más.