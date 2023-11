Nicolás Córdova se lamentó tras dura derrota de Chile en Quito: “Tengo un sabor amargo, podíamos habernos llevado algo más”

El técnico interino de la Roja, Nicolás Córdova, se lamentó tras la nueva caída que sufrió el equipo de todos, esta vez ante Ecuador en Quito.

El técnico que llegó a tomar el lugar de Eduardo Berizzo, aseguró que se va con gusto a poco, ya que Chile mereció más en el partido.

“Sabíamos que los primeros 10 minutos serían difíciles, porque ellos iban a salir con todo en su cancha y aprovecharían ese ventaja, pero con el correr de los minutos el equipo fue ganando en personalidad, aunque lamentablemente nos llevamos esta derrota”.

Consultado sobre sus sensaciones post cotejo, indicó: “Tengo un sabor amargo, podíamos habernos llevado algo más”

Respecto a si le gustaría seguir a cargo del seleccionado adulto, el DT sostuvo que “lo que decida la Federación no es asunto mío, tampoco voy a pronunciarme sobre si me gustaría o no (seguir), jamás me he candidateado para ningún puesto (…) Espero que lo que decida la Federación sea lo mejor para el fútbol chileno. Yo decidí trabajar con los juveniles porque hay mucha materia prima”

Loas de Córdova a sus jugadores y a rivales

“Agradezco a los jugadores por su recepción. Desde que llegué a Pinto Durán me recibieron de buena manera, los conocía a casi todos y eso me llevó a entrar de manera natural”, añadió Córdova.

Tras lo anterior, le dedicó loas al rival después de la derrota. “Los mejores jugadores de Ecuador están a nivel mundial, y eso no lo podemos desconocer“, indicó.

Finalmente, “Nico” cerró diciendo que “estas Clasificatorias son así, las más difíciles del mundo, esperemos que, lo que decida la Federación sea lo mejor, ya que lo necesitamos”.