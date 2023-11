Caos en Bulgaria: hinchas se enfrentan a la policía antes de partido por las Clasificatorias a la Eurocopa 2024

Este jueves, se registraron serios incidentes en la previa del duelo entre Bulgaria y Hungría válido por las Clasificatorias a la Eurocopa 2024, donde hinchas búlgaros se enfrentaron a la policía en la capital del país europeo, Sofía.

El partido se disputó a puertas cerradas y con un dispositivo gran de seguridad en el Estadio Nacional Vasil Levski. Sin embargo, los fanáticos búlgaros salieron a protestar para pedir la dimisión del presidente de la Federación Búlgara de Futbol (BFU), Borislav Mihaylov, que lleva 18 años en el puesto.

De acuerdo a lo informado por las autoridades de Bulgaria, la movilización generó violentos incidentes y por lo menos 15 heridos, entre ellos, cinco policías. Los agentes policiales utilizaron cañones de agua para dispersar a un grupo de 2 mil manifestantes.

Las autoridades, que hicieron un llamamiento a la calma, habían advertido “de un riesgo alto de disturbios contra el orden público en el interior y el exterior del estadio”, razón por la que se decidió que el partido fuera a puertas cerradas, sin hinchas en las gradas.

Inicialmente, el compromiso estaba previsto en Plovdiv, pero se optó a última hora por trasladarlo a la capital Sofía. El partido terminó con un empate 2-2 ante Hungría, que aseguró su clasificación a la Eurocopa 2024, mientras Bulgaria ya está eliminada.

Precisamente, el descontento de los hinchas búlgaros se debe a los malos resultados de su equipo nacional, que no se clasifica a ninguna gran competición en las últimas décadas, pese a 18 cambios de seleccionador en ese tiempo.

16/11/2023 Bulgaria🇧🇬 Bulgarian hooligans vs 1312.

Football protest in Sofia calls for urgent leadership overhaul in Bulgarian football union pic.twitter.com/IzIHqgwexe

— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) November 16, 2023