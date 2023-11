“Me gustaría ser parte de eso…”: Darío Osorio revela sus aspiraciones con La Roja y reconoce qué jugador es su referente

Darío Osorio, quien este fin de semana anotó su tercer gol con el Midtjylland en Dinamarca, se sinceró sobre su presente como seleccionado nacional, revelando sus aspiraciones con La Roja y dando a conocer qué jugador del plantel es su “modelo a seguir”.

“Mi objetivo con la selección es muy parecido al que tengo aquí como nuevo jugador del Midtjylland. Quiero hacerme un nombre en la selección. Ojalá podamos clasificar al Mundial y también podamos hacerlo bien en la Copa América. Me gustaría mucho ser parte de eso. Es un sueño estar entre los que pueden darle alegrías a los hinchas y al pueblo chileno”, reconoció el ex U de Chile en diálogo con el medio danés TipsBladet.

Respecto a su referente en La Roja, el joven delantero apuntó a Alexis Sánchez. “Es un gran modelo a seguir para mí, como lo es para muchos jóvenes futbolistas chilenos. Ya he jugado un poco con él en la selección y tengo muchas esperanzas de jugar más con él en el futuro. Es fantástico tener la oportunidad de jugar con él, para muchos es el mejor jugador de Chile”, señaló.

Darío Osorio descarta la presión en Dinamarca

Por otro lado, el atacante de 19 años aseguró no sentir presión al ser el jugador joven más caro que ha adquirido el Midtjylland en su historia. “No lo considero como presión adicional. Ni lo sabía. No es algo que me empuje o me motive en sí mismo. La motivación es mucho más que aquello para lo que me compraron, de todos modos no tuve ninguna influencia en eso. Entonces no, no es ninguna presión”, afirmó.

En cuanto a sus metas en el elenco danés, indicó que “quiero ganar reconocimiento por lograr grandes cosas y por estar siempre ahí para mi equipo. Y luego me gustaría mucho establecer mi nombre entre los hinchas y el club. Quiero ser un jugador que le importe a la hinchada y que ayude al club a ganar títulos”.

Finalmente, Osorio abordó la eventual opción de saltar a un equipo más grande en Europa. “No pienso en absoluto en lo que podría pasar en un futuro lejano. Para mí se trata de tomar las cosas día a día y no apresurar nada. Siempre he sentido que lo importante es el club en el que juegas en ese momento. Ahora estoy en el Midtjylland, así que todo se trata de estar concentrado. Y si algún día en el futuro hay una oferta para mí, entonces es algo que decidiremos juntos en ese momento”, concluyó.