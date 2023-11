Nicolás Núñez apunta a clasificar a copas internacionales en la UC: “Es nuestro objetivo, el club tiene que estar ahí”

Nicolás Núñez, entrenador de Universidad Católica, habló este viernes con Los Tenores de ADN en la antesala del Clásico Universitario frente a la U de Chile que tendrá lugar este sábado en el Estadio Santa Laura por el Campeonato Nacional.

Sobre el momento de la UC tras el receso del torneo, el estratega comentó: “Este tiempo quizás nos jugó a favor. El hecho de no competir y poder tener semanas largas de trabajo, quizás no es el ideal que todo quisiéramos en un torneo nacional, pero dadas las circunstancias a nosotros nos vino bien este tiempo”.

“Habíamos perdido un poco lo que significa el valor por conectarse y controlar el juego. A eso le dimos mucho énfasis, en la ubicación dentro de la cancha y cómo encontrar los espacios, pero siempre desde una iniciativa a través del balón”, agregó.

En esa línea, apuntó a retomar su mejor nivel ante la U. “Los resultados urgen muchas veces, el poco tiempo y es mucho más fácil entregar esa iniciativa cuando no hay tiempo. El hecho de construir el juego necesita más tiempo de trabajo, eso lo encontramos y esperamos que sigamos en crecimiento como equipo”, afirmó.

“Los jugadores de las características que hoy tenemos son capaces. Obviamente que el hecho de llegar a la mitad de una temporada en un momento donde lo anímico también juega mucho, hemos tratado de ir fomentando ese empoderamiento a través del balón”, complementó.

Nicolás Núñez y el gran objetivo de la UC

Por otra parte, el entrenador de los cruzados apuntó a la clasificación a un torneo internacional. “Nuestro objetivo es ese. En el momento en que llegué no estaba y no me lo impusieron, pero es algo personal. Creo que el club tiene que estar ahí y tenemos la capacidad para estar ahí. Cuando llegué sabía que podíamos luchar por esos puestos”, afirmó.

“Con trabajo pudimos en un momento sumar algunos triunfos, quizás no jugando tan bien como lo quisieron, pero lo hicimos. Esos puntos nos dieron la posibilidad de estar hoy en zona de clasificación a falta de cuatro fechas y estamos con mucha ilusión de poder concretar ese objetivo, que es la participación en copas internacionales”, añadió.

Además, se refirió a los jugadores que retornaron a la UC tras los Juegos Panamericanos, “El lunes ya estaba con nosotros Alexander (Aravena) y Clemente (Montes), los felicitamos por la obtención de la medalla y de su rendimiento. Sentimos que vinieron con ritmo de juego, no tuvieron problemas en llegar y adaptarse rápidamente”, explicó.

Finalmente, abordó el penal errado por Montes en la definición por penales ante Brasil. “Hubo una conversación sobre eso, pero el deporte es así. Eso no determina nada para su carrera, al contrario, el hecho de tener la valentía es algo que nosotros intentamos reforzárselo. El estar ahí, patear y asumir ese rol”, cerró.

{"multiple":false,"videos":[{"key":"dTcSPd1LfOwY","duration":"00:15:11","type":"video","download":""}]}