Marcelo Bielsa siente culpa por su primer tropiezo con Uruguay: “Cada partido de Clasificatorias tiene un peso muy grande”

Marcelo Bielsa, entrenador de Uruguay, reconoció sentirse culpable por la primera derrota que sufrió con los charrúas en las Clasificatorias al Mundial 2026, la cual fue el 2-1 de visita ante Ecuador el mes pasado.

“Por supuesto que me sentí responsable de una derrota que fue justa y lo que me preocupó de esa actuación era que estábamos claramente en condiciones de ganar ese partido y no merecimos hacerlo”, señaló el técnico argentino este viernes, en conferencia de prensa.

En esa línea, el “Loco” remarcó que “cada partido de Clasificatorias tiene un peso muy grande. Por eso lamenté tanto perder un partido ganable. Uno puede perder un partido ganable y merecer un resultado diferente al que obtuvo. Me culpabilizó mucho el partido con Ecuador”.

De cara al próximo encuentro, contra Colombia como visitante, el ex DT de Chile mencionó que “vamos a tratar de protagonizar, atacar, jugar en campo rival, no especular y que el déficit que pudiéramos tener que resolver podamos hacerlo. Si eso no sucede, será totalmente vinculable con decisiones que tome yo”.

Tras el duelo ante los colombianos, la “Celeste” tendrá un duro choque recibiendo a Brasil. Al respecto, Marcelo Bielsa comentó que “sueño con que ganemos en Colombia y podamos ser mejores que Brasil. Esa es mi ilusión, después me pregunto si esa ilusión tiene respaldo en el diseño del equipo. Me convenzo de que sí, sin engañarme. Uruguay está en condiciones de competir y superar al oponente en los dos partidos”.