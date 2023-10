Para nadie es un misterio que el Presidente Gabriel Boric es un hombre de fútbol. Hincha de la Universidad Católica, el mandatario se muestra más cercano a la actividad que sus antecesores, y eso quedó demostrado en el presente año.

Luego de que se anunciara el nacimiento de la “Corporación Todos Juntos 2030“, el Presidente de nuestro país se mostró más que abierto, y entusiasta con la idea de traer la Copa del Mundo Centenario a Chile en siete años más.

Por lo mismo es que la decisión de este miércoles por parte de la FIFA lo golpeó duramente. En medio de su gira por el norte del país, el Presidente Boric lamentó lo informado por el ente rector del fútbol mundial, y confirmó que se puso en contacto con los otros mandatarios.

“Esta no es una decisión en la que el Gobierno haya pecado de algún tipo de negligencia, es una decisión propia de la FIFA. Lo conversé con los presidentes de Argentina y Paraguay y ellos se enteraron cuando esta comunicación se hizo pública, no tenían conocimiento de esto antes”, aseguró.

En pie de guerra, el Presidente Boric agregó que “nosotros cumplimos con absolutamente todo lo que correspondía”, por lo que no dudó en anunciar posibles acciones legales en cuanto a la decisión.

“Lamento que haya instituciones que funcionen de manera poco seria y sorpresiva, y por supuesto vamos a hacer valer todos los derechos que le correspondan a Chile, porque con la integridad nacional y con el nombre de Chile no se juega“, complementó.

Argentina, Uruguay y Paraguay le darán el vamos al torneo mundial de selecciones en siete años más, y en ello, Chile no participará. Las excusas han sido varias, las justificaciones no han parado, pero lo cierto es que nuestro país, literalmente, nuestro país ya no está considerado para los entes rectores del fútbol.