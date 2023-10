Corporación Juntos 2030 por exclusión de Chile: De FIFA no hay ningún tipo de desmedro o descrédito hacia Chile

El papelón es de proporciones y, peor aún, a nivel internacional. Este miércoles Conmebol junto a FIFA ningunearon a la Federación de Fútbol de Chile luego de dejarla fuera de la organización de la Copa del Mundo 2030.

Argentina, Uruguay y Paraguay le darán el vamos al torneo mundial de selecciones en siete años más, y en ello, Chile no participará. Las excusas han sido varias, las justificaciones no han parado, pero lo cierto es que nuestro país, literalmente, nuestro país ya no está considerado para los entes rectores del fútbol.

Pese a ello, el intento de dar respuestas continúa. Durante la tarde, el secretario ejecutivo de la Corporación “Juntos 2030”, Michael Boys, emitió un comunicado y luego respondió preguntas para explicar el portazo que dio FIFA y Conmebol a la mesa directiva que encabeza Pablo Milad.

Las justificaciones de la Corporación Juntos 2030

“Como corporación, acusamos recibo de la información que ha comunicado FIFA respecto del cambio del formato y las reglas del juego y programando la celebración del centenario en tres países”, partió diciendo.

Boys agregó que “FIFA es dueña del proceso y, por lo tanto, establece en sus reglamentos y regulaciones para el proceso de postulación este carácter único que tiene la postulación conjunta de UEFA y CAF, con una serie de tres partidos conmemorativos en los tres países sudamericanos”.

“Cambia la configuración de este consorcio, que era un acuerdo entre cuatro federaciones y cuatro países, y de esa manera vinimos trabajando del 2019 y formalmente todo este año. Al cambiar las reglas de juego, ahora el consorcio en los próximos días citará de manera urgente a los miembros para saber que va a pasar con la organización”, complementó el secretario ejecutivo.

Pese a lo anterior, Michael Boys intentó bajarle el perfil a la situación, “no hay en la comunicación de FIFA ningún tipo de desmedro o descrédito hacia Chile, por lo tanto, no es que Chile sea excluido del proceso, sino que se establece un formato en que los partidos conmemorativos se desarrollarán en Argentina, Uruguay y Paraguay”, indicó.

“Por lo tanto, no hay calificación positiva ni negativa hacia Chile y no se le considera como candidato porque se establece un nuevo formato con esta postulación única antes explicada”, complementó el funcionario del consorcio.

Cerró intentando defender la figura de Pablo Milad, mandamás de la ANFP: “no sabía de esta definición de FIFA respecto del cambio a las reglas del juego, y que tampoco el Ministerio del Deporte de Chile tampoco sabía. Es una decisión soberana de FIFA, que cambia las condiciones en las que se debe enfrentar la postulación al Mundial”, finalizó.