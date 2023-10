¿Por qué Chile no será sede del Mundial 2030? Las explicaciones de Conmebol y la FIFA

Este miércoles se acabaron las dudas respecto a la organización del Mundial 2030, y a su vez, se confirmó que Chile no será sede, a pesar de que Argentina, Paraguay y Uruguay sí fueron escogidos para albergar partidos de inauguración.

Por decisión unánime del Consejo de la FIFA, Marruecos, Portugal y España organizarán la Copa del Mundo del 2030. Eso significa que estos tres países clasifican al certamen de manera automática.

En tanto, desde el ente rector del fútbol determinaron que Argentina, Paraguay y Uruguay albergarán cada uno un partido a modo de inauguración para esta cita planetaria.

Esta noticia fue un golpe duro para Chile, ya que era parte de la candidatura conjunta que presentaron los cuatro países sudamericanos para traer el Mundial 2030 al continente.

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, respondió a la pregunta en conferencia de prensa este miércoles. “Originariamente, se habló de dos países para la candidatura: Argentina y Uruguay. Después se amplió el Mundial a 48 selecciones y en ese contexto se agregó la propuesta de Paraguay, y más tarde se unió Chile”, fue lo primero que dijo respecto a la consulta.

Luego, mencionó que “en esta oportunidad no está Chile, pero eso no significa que no vamos a trabajar para que Chile esté o le encontremos algo de esta talla también”.

Para cerrar, remarcó que en la FIFA no consideraron a Chile para celebrar el Mundial 2030 en Sudamérica. “Esta es una decisión que la toma FIFA, no nosotros. Podemos proponer, pero FIFA determina el cómo y qué”, concluyó.

Por su parte, FIFA dio a conocer su decisión mediante un comunicado oficial. “Habiendo tenido en cuenta el contexto histórico de la primera Copa Mundial, el Consejo de la FIFA acordó por unanimidad organizar una ceremonia única de celebración del centenario en la capital de Uruguay, Montevideo, donde tuvo lugar la primera Copa Mundial en 1930, así como tres partidos en Uruguay, Argentina y Paraguay respectivamente”, indicaron.

