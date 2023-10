Tras conocerse la nómina de Chile para la doble fecha de Clasificatorias de octubre, Rafael Olarra respaldó la postura de Eduardo Berizzo por no convocar a Claudio Bravo, bajo el argumento de que este último no quiso jugar los amistosos de La Roja en junio pasado. Sin embargo, los comentarios del exfutbolista provocaron la reacción del arquero.

El día de ayer lunes, el portero del Real Betis comentó un posteo en redes sociales ninguneando al otrora defensa por el tiempo que duró jugando en Europa. “335 minutos, como ir De Santiago a Concepción en auto”, escribió Bravo, haciendo alusión a los pocos minutos que tuvo el ex U de Chile en su paso por el Osasuna de España.

La respuesta de Rafael Olarra

Ese mismo día, ya en la noche, el “Rafa” tomó la palabra para responder ante el ninguneo del guardameta. “Yo con Claudio no soy cercano. Coincidimos en varias cosas, jugamos clásicos en contra, después coincidimos en selecciones, es más, tuve el privilegio de ser capitán en una selección en la que él estaba”, comenzó señalando en el programa ESPN F Show.

En esa línea, indicó que “claramente mi compromiso con la selección era siempre al 100 porciento, cuando La Roja me llamaba, yo siempre estaba, porque el privilegio máximo para un jugador es poder estar en la selección”.

“Yo no estoy criticando el compromiso de Claudio, sería un loco si digo que él no tiene compromiso con la selección, yo solo dije que uno siempre debe estar para la selección, porque cuando uno se retira se da cuenta lo lindo que era cuando te llamaban a la selección, eso reflejo en mi comentario, soy un exjugador que trata de transmitir una experiencia”, explicó el ex seleccionado nacional.

Respecto al comentario de Bravo sobre los pocos minutos que tuvo Rafael Olarra en Europa, el otrora futbolista aseguró que “me da pena lo de Claudio, eso de contarme los minutos, que hay que tener minutos para hablar. ¿El que no está a la altura de ciertos jugadores, no puede opinar? ¿Los hinchas que no jugaron fútbol, tampoco pueden opinar? El fútbol es para todos, yo solo defendí la postura de que hay un seleccionador que tiene la potestad de elegir”.

En ese contexto, aclaró por qué no pudo sumar más minutos en el Osasuna. “Yo me lesioné grave llegando a la Liga española, iba a debutar el primer partido del campeonato, pero me lesioné en la semana y estuve 5 meses fuera. Por mí llegó Pablo Contreras para suplir mi lesión. Me hubiese encantado jugar más porque es una liga extraordinaria”, mencionó.

Por último, Olarra reconoció que “yo admiro muchísimo la carrera que ha hecho Claudio y lo quiero mucho, además, porque es un jugador importante en la historia de este país. Pero hay gustos técnicos. A mí me toco no ser del gusto del técnico (Jorge Sampaoli) y tuve que salir (de la U)”.

“Yo le quiero quitar importancia a esto. Quiero decirle a Claudio que lo felicito, pero aquí está la selección. Para mí cantar el himno nacional es un sueño que logré y que defiendo a muerte. Ojalá que lo llamen de nuevo, pero eso va a depender de un técnico que decide”, concluyó.