La ausencia de Claudio Bravo en la nómina de Chile para las Clasificatorias sigue siendo tema debate, pero esta vez, el histórico arquero nacional decidió defenderse ante unos comentarios que lanzó el exfutbolista Rafael Olarra sobre el asunto.

“Tú lo pasas como si fuese sin importancia que se niegue a venir cuando él estime conveniente, y no es así, no importan las fechas (…) Berizzo puede tener otra opinión. Negarse es complicado, no es cuando tú quieres. La selección es siempre y eso tiene un valor”, señaló el “Rafa”en el programa ESPN F Show, cuadrándose con la decisión de Berizzo de no citar a Bravo.

A raíz de estas palabras, un usuario de Twitter cuestionó al otrora defensor y apuntó contra su paso por el fútbol europeo. “¿Cuántos años jugó Olarra en Europa? Sí, 2001 – 2002. ¿Destacó? No. Se tuvo que devolver. ¿Y se atreve a criticar a Claudio Bravo?”, publicó en la red social mencionada.

De manera inesperada, Claudio Bravo comentó este posteo y se sumó al ninguneo hacia Rafael Olarra. “335 minutos, como ir De Santiago a Concepción en auto”, señaló el portero del Real Betis, haciendo alusión a los pocos minutos que jugó el ex U de Chile durante su paso por el Osasuna, en España.