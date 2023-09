“Es difícil que llegue”: Mauricio Isla enciende las alarmas en Independiente y es duda para el clásico ante Racing

Mauricio Isla preocupa en Independiente de Avellaneda. El “Huaso” no se entrenó con normalidad este miércoles debido a una sobrecarga muscular y es duda para el clásico de este sábado ante Racing por la Copa de la Liga Argentina.

El lateral chileno, quien se ha convertido en titular inamovible en el “Rojo”, observó el último empate sin goles ante Instituto de Córdoba desde el banco de suplentes y ahora podría perderse el trascendental duelo frente a la “Academia”.

Así lo confirmó Carlos Tévez, entrenador de Independiente, quien se refirió al estado físico de Isla y puso en duda su presencia en el clásico de Avellaneda a jugarse en el Cilindro, aunque reconoció que lo esperará hasta el último minuto.

“Si Mauri (Isla) mañana no me entrena, es difícil que llegue al partido, porque me gusta que mis jugadores jueguen como entrenan”, comentó el estratega del “Rey de Copas” en conferencia de prensa.

“Tenemos tiempo para armar el partido y estoy tranquilo, no me desespero. Van a jugar los que mejor vea. Vamos a esperar a Isla y al resto de los tocados hasta el final. El que mejor esté va a jugar, sea Buffa (Buffarini) o quien sea”, advirtió Tevez.