Michael Clark y su respuesta a Mauricio Pellegrino: “La calentura nunca es buena”

La teleserie al interior del Centro Deportivo Azul (CDA) continúa. Tras las incendiarias declaraciones de Mauricio Pellegrino el pasado domingo en Copiapó, se desató un verdadero efecto dominó en La Cisterna.

“Yo tengo dignidad porque estoy poniendo la cara. Perdemos, el entrenador se va, pero el entorno sigue donde mismo, la solución no siempre es que se vaya el DT. Responsabilidad, tenemos todos, jugadores, yo, el club, los dirigentes”, dijo tras la caída ante el cuadro nortino.

Pasaron los días y el mandamás de Azul Azul, Michael Clark, recién este miércoles salió al paso de las declaraciones del adiestrador trasadino “como club conversamos harto con Mauricio, él nos ha planteado cosas en el ámbito privado y nosotros también le hemos planteado cosas en el ámbito privado”, partió asegurando.

Las verdades de Michael Clark

En conversación con radio Cooperativa, el empresario agregó que “creo que esa es la forma en la que debemos mantener nuestras conversaciones. Nosotros tenemos nuestras opiniones, él tiene la suya y siempre la hemos conversado en el ámbito privado. Creemos que hay que mantenerlas ahí”, dijo.

“La calentura nunca es buena, pero cuando se calman, uno puede hablar e intentar solucionar los problemas (…) Esas charlas se deben mantener en privado, por respeto a los involucrados, nuestro rol como dirigente es facilitarle la vida a los jugadores y cuerpo técnico para que trabajen de la mejor manera y obtengan resultados, a eso debemos abocarnos”, complementó Michael Clark,

Insistió en que “todo el mundo sabe que este debe ser nuestro último año de transición, para volver a jugar en 2024, donde siempre hemos jugado (Estadio Nacional), para ejercer la localía donde corresponde, para que todo el público pueda alentarnos. Y creo que, efectivamente, el no jugar donde siempre lo hemos hecho, afecta. Pero se sabía de un principio”.

Respecto a la continuidad de Pellegrino, Clark fue claro “Mauricio es un buen técnico y por eso llegó a la U. Hay que recordar que hasta hace poco le ganó al puntero, quedamos punteros y luego cayó una racha que a nadie tiene contento. Pero nosotros tenemos un entrenador con contrato vigente y nuestro espíritu es terminar los contratos y creo que es bueno cumplirlos”, indicó.

Al cierre, comentó las palabras de José Joaquín Lasso, quien en conversación con ADN Deportes, lanzó duros dardos contra el empresario: “no es el real director de esta orquesta, porque da declaraciones para un lado, después se desdice, no es un tipo con el que uno hable y tenga fundamentos futbolísticos para estar a la cabeza de una institución como esta”, dijo el abogado.

La respuesta de Clark, fue tajante: “francamente, a estas alturas, comentar sobre las declaraciones que hace un hincha acérrimo de otro equipo, que lo único que busca es hacerle daño al club, no tiene mayor sentido. Las cosas que dice las viene diciendo hace tiempo, las comenta sin pruebas hace años, son ataques en redes sociales donde no dice nombres y en persona no habla lo mismo. Son puras leseras, dar pie a una discusión, no tiene sentido”, cerró.