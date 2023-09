Leandro Benegas, delantero de Colo Colo, habló en rueda de prensa este martes en la previa del choque que tendrán mañana contra Cobreloa, por la llave de ida de las semifinales de Copa Chile.

Respecto a este duelo ante los “loínos”, el atacante albo indicó que “será un partido complicado y exigente, ellos se hacen fuerte en Calama. Hay que hacer un partido súper inteligente, porque un buen resultado nos pone a tiro de lo que será el pase a la otra fase. Vamos con mucha ilusión y ganas”.

El ariete chileno-argentino también profundizó en el rol de suplente que tiene en el “Cacique”. “Cuando uno llega a un club así de grande como Colo Colo, sabe la competencia que va a tener. Sabe que cuando uno firma el contrato, no firmas para ser titular. Puedes ser titular, suplente, alternar, es parte de, pero lo más importante es cómo uno lo vivo”, señaló.

“Yo siempre quiero jugar, me siento bien para competir y el día en que no lo sienta más será momento de dejar de jugar al fútbol. Pero hoy me levanto cada mañana para entregar el máximo y contagiar cosas buenas a lo que tengo alrededor. No vivo angustiado”, aseguró el ex U de Chile.

En cuanto a su irregular rendimiento, mencionó que “cuando las cosas me salen no soy el mejor del mundo y cuando no me salen tampoco me siento el peor, después, cada uno puede sacar sus propias críticas, mantener un pensamiento sobre mí. Yo siempre mantengo un equilibrio con el cual me he mantenido tantos años en el fútbol chileno y en muy buenos equipos”.

Además, Leandro Benegas dedicó palabras para Damián Pizarro, el “9” titular de Colo Colo, y pidió llevar con calma su desarrollo como jugador por lo joven que es. “Él recién está comenzando, haciendo sus primeros pasos, es un buen niño, pero no esperemos que él hoy nos dé una Copa América o un Mundial, hay que ir de a poco, no ponerle mucho peso, dejar que vaya madurando, que se sienta feliz y que disfrute”, completó.

Cobreloa y Colo Colo se verán las caras el miércoles 27 de septiembre en el estadio Zorros del Desierto, a partir de las 18:00 horas. Transmite ADN Deportes.