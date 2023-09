Guillermo Soto asume con madurez su particular desafío en la Liga de Rusia: “Es muy fuerte y te hace salir de tu zona cómoda”

El seleccionado chileno Guillermo Soto afronta con “una enorme ilusión” el desafío deportivo y personal que ha supuesto pasar en escasos días de la liga argentina a la liga rusa y asegura que su nuevo equipo, el Baltika Kaliningrad, le ofrece la oportunidad y sobre todo las condiciones para convertirse en un lateral más completo y moderno, con fuerza en defensa y llegada al área rival.

En una entrevista en exclusiva con EFE desde Kalinangrado, la primera desde que llegara y debutara, Soto tranquiliza a quienes señalan que está en un país en guerra -que “no se siente“- y está convencido de que esta nueva aventura le permitirá asentarse en la nómina de la selección chilena.

“Con mucha ilusión, es un desafío personal y familiar. Me entusiasma mucho llegar a un nuevo país con una nueva cultura. Y también a un fútbol distinto“, explica antes de señalar que cree haber llegado a un lugar ideal.

Soto salió de Huracán (Argentina) tras una serie de problemas con la directiva del club y llegó a la costa norte del mar Báltico -Kaliningrado está entre Polonia y Lituania- tras la última fecha FIFA, en la que no sumó minutos, al contrario de lo que le pasó en el amistoso anterior frente a Paraguay.

Una liga muy competitiva

La misma semana de su llegada, y tras un par de entrenamientos, entró en el equipo titular, una muestra de la confianza del técnico, Sergei Ignashevich.

“Siento que es un fútbol mucho más directo, físico. Es muy fuerte, los jugadores son altos, el juego muy brusco. No se intenta jugar, (solo) a veces, por los pocos partidos que he podido ver. Un futbol de mucha ida y vuelta”, explica.

“El técnico es bastante exigente, ya me dejó claro lo que lo que necesita de mí, una función relativamente nueva para mí, porque me piden muchas facetas en ofensiva. Me pide que llegue al área, necesita que entregues todo desde ese punto de vista, así que estoy jugando quizá un poquito más adelantado“, afirma.”Y eso, hilando fino, hace que algunos movimientos sean un poco distintos”, agrega Soto, quien destaca la gran acogida y la ayuda para la integración profesional y familiar que recibe desde el vestuario y el resto de trabajadores y mandatario del equipo.

Un desafío deportivo que según el lateral formado en Universidad Católica “te hace salir de tu zona, de de tu zona cómoda, de experimentar otras cosas” y descubrir “cosas que de repente tenías un poco dormidas y que las empieza a despertar”.En este sentido, insiste en que la liga rusa “tiene muchos recursos, invierten en traer buenos jugadores, jugadores de selección”, lo que hace que “el nivel sea muy bueno”, más allá de que que no tienen campeonato internacional con la Europa League o la Champions” por el castigo de la FIFA a Rusia por la invasión de Ucrania.

Con la Selección Chilena en la mente

Condiciones que, junto a las prestaciones que le pide Ignashevich, le ofrecen un espacio más amplio para seguir opositando a lateral titular e Chile.”El profe (Eduardo) Berizzo pide que sean laterales completos, o sea que defensivamente tengan esa área muy bien cubierta Y también en la parte ofensiva. Siento que estando bien, jugando en este nuevo fútbol, voy a ser una opción”, afirma.

“Yo creo que se está progresando. Se están descubriendo nuevos jugadores, hay algunos que ya están agarrando la camiseta y en ese sentido se va mostrando una línea futbolística en ascenso, así que estoy con mucha confianza e ilusionado con que que la selección vamos a conseguir buenos resultados“, afirma.

Y aunque espera entrar en la lista para los partidos frente a Perú y Venezuela, no se presiona e insiste en que las clasificatorias son muy largas y habrá bastantes oportunidades.

Salida de Huracán

Como mayor dificultad a nivel personal y familiar cita “la distancia, el idioma y la incertidumbre de arrastrar contigo a la familia” a un país distinto, aunque lo afrontan “con optimismo”, y como sorpresa “la calidad humana de los trabajadores de acá, sentía que que el ruso era un poco más frío, un poco más distante, y me sorprendió que no“.

“La intención que tienen de hacerte sentir bien, de comunicarse, en ningún momento me he sentido desplazado. Siempre he sentido que ellos tratan de de buscar la forma de de transmitir un mensaje”, afirma antes de recalcar que la guerra “no se siente”.

Y sobre Huracán, lo entiende como “un capítulo cerrado” pese a que “fue una salida un poco dolorosa, que ha costado procesar. No se cerró ese ciclo como a mí me hubiese gustado. Pero de todas formas me llevo buenos recuerdos, sobre todo de mis compañeros”, concluye.