“Tenía mi propio partido en la cabeza”: Isaac Díaz explica su increíble lujo ante la U y analiza el triunfo de Copiapó

Isaac Díaz, delantero de Deportes Copiapó, conversó con Los Tenores este lunes para analizar el triunfo que consiguieron sobre Universidad de Chile y el gran momento que vive el club en el Campeonato Nacional 2023.

“Hemos estado peleando la parte baja durante todo el año y tuvimos un remezón que necesitábamos como jugadores, que funcionó bien. Llevamos partidos sin perder, eso te genera mucha confianza. Tenemos las armas para ir paso a paso y poder quedarnos en Primera División”, indicó de entrada el “Torito de Fresia”.

Respecto a la reciente victoria, reconoció que habían estudiado bien al cuadro azul. “Vimos que se saltaban mucho el medio campo, le daban la pelota a los centrales, ellos se la tiraban a los delanteros y los volantes no llegaban a acompañar a los atacantes. Los defensas tampoco achicaban, entonces se hacía un equipo largo”, mencionó.

En esa línea, aseguró que “la U nos agarró de sorpresa los primeros minutos, era otro equipo, no el que habíamos visto. Luego hicimos el primer gol y ellos psicológicamente se cayeron”.

Isaac Díaz y su lujosa jugada que se robó las miradas

Por otro lado, el atacante chileno comentó el increíble “sombrerito” que le hizo a Luis Casanova, maniobra que generó muchas reacciones en redes sociales.

“Era un duelo especial para mí, tenía mi propio partido en la cabeza, de esos en donde quieres demostrar todo. Gracias a Dios salió, después volví a ser yo. Pero salió linda la jugada”, señaló entre risas.

“La jugada me salió en el minuto, Casanova se me paró muy de frente, no tan perfilado, ahí yo dije ‘se la hago’. Si se hubiera parado perfilado, no se la hacía, porque él me iba a sacar ventaja”, agregó.

Por último, tuvo palabras para las dos etapas que tuvo en Universidad de Chile (2013-2014 y 2017-2018). “En la primera temporada me fue extraordinario, agradezco todo lo que viví ahí. En la segunda no me fue tan bien. Tuve dos momentos en el club, pero uno siempre va a ser hincha de la U por todo lo que vivió”, concluyó.