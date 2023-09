Jorge Ortíz y su presente en la UC: “Los canteranos siempre vamos a tener el hambre y el sueño de tener un espacio”

Jorge Ortíz, joven delantero de Universidad Católica, concedió este viernes su primera conferencia de prensa en la antesala del duelo ante Magallanes por el Campeonato Nacional y valoró su presente en el equipo dirigido por Nicolás Núñez, donde ha sido titular en los últimos dos partidos.

“Me tomo todo este proceso y todo lo que estoy viviendo hoy en día con mucha tranquilidad y humildad. Sé que es el primer paso que estoy dando y que vienen muchos más, pero me lo tomo viviendo el día a día”, comentó.

“A veces no asimilo mucho lo que estoy viviendo, pero sí he notado un cambio. Es muy gratificante que el hincha de un club grande como Universidad Católica te reconozca y te pida. Me siento muy orgulloso por eso, sé que el trabajo duro siempre paga”, agregó.

En esa línea, el jugador de 19 destacó el protagonismo de la cantera de la UC en la actual temporada. “Fue año atípico, quizás tenemos el plantel un poco más corto de lo común. Los canteranos siempre vamos a tener el hambre y el sueño de tener un espacio dentro de un plantel profesional y más acá en Católica”, afirmó.

“Para todo canterano es un orgullo jugar y tener minutos. Como dice el profe Nico (Núñez) las oportunidades todos las vamos a tener y hay que saber aprovecharlas. Muy contento por todos los canteranos que estamos saliendo a luz este año y las oportunidades que se me están presentando”, complementó.

Finalmente, Jorge Ortíz anticipó el choque ante Magallanes y lamentó la sanción del Tribunal de Disciplina que obligará a la UC a jugar sin público. “El partido del domingo lo vemos como todos los que vienen, como una final. El objetivo de nosotros es acercarnos lo más arriba posible en la tabla, pelear por copas internacionales. Es lamentable, pero siempre la motivación será ganar, con o sin la hinchada”, cerró.