Fabián Estay y la clave para que Diego Valdés rinda en La Roja: “Hay que repetirlo y repetirlo hasta hacerlo importante”

Fabián Estay, ex seleccionado nacional y actual comentarista en el fútbol mexicano, analizó el presente de La Roja tras la primera fecha doble de las Clasificatorias al Mundial 2026 y se refirió al nivel mostrado por Diego Valdés, quien brilla en el América, pero no ha podido rendir de igual forma en la selección chilena.

“Es difícil atacar el problema, porque últimamente se criticó a (Jean) Meneses, a (Claudio) Baeza, a varios que juegan en México. En Chile siguen sintiendo que la liga de acá es inferior y eso es equivocado”, comentó el otrora volante en diálogo con AS Chile.

En esa línea, entregó la clave encontrar el máximo rendimiento de Valdés. “Debe tener más confianza, porque tiene la personalidad, el carácter y el talento. Dependerá de él cuándo empezar a jugar igual que acá. Hay que repetirlo y repetirlo en el equipo de Chile hasta hacerlo importante”, afirmó.

“Berizzo cumple con ponerlo. Es al único de México que citó, pero el equipo no tiene una identidad. Pensé que sacaríamos cuatro puntos en estas dos primeras fechas de Eliminatorias, pero solo se sacó uno. La verdad es que no veo a qué juegan, no se ha encontrado el funcionamiento”, agregó.

“Ahora ya es por puntos y no podemos quedarnos con ganarle a Cuba o República Dominicana. Diego tiene que trascender más, pedir la pelota y ser el armador, llegar desde atrás, porque ahora es más dinámico y rápido”, aseguró.

Finalmente, Fabián Estay se refirió a las opciones de Diego Valdés para dar el salto al fútbol europeo. “Condiciones para Europa tiene, quizá el tema de que no ha rendido en la Roja puede desacelerar su partida. Dependerá de él, porque si mantiene su nivel o gana un torneo con América, su opción de dar el salto está abierta”, cerró.