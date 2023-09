Tribunal de Disciplina sanciona a la UC a jugar sin público su próximo duelo de local por los incidentes ante Ñublense

Este miércoles, la primera sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP entregó su veredicto respecto a la serie de incidentes que marcaron el juego entre la UC y Ñublense el pasado 26 de agosto en el estadio Santa Laura.

Aunque en Cruzados han ido reportando una serie de sancionados por el encendido de bengalas que interrumpieron durante cerca de 15 minutos el compromiso, y pese a que la directiva del elenco precordillerano intentó evitar sanciones apelando al alto nivel de organización de los involucrados, el ente legal del fútbol chileno consideró como grave lo ocurrido en aquel encuentro.

“Aun cuando la defensa del club Universidad Católica alude a que las medidas de seguridad preventivas fueron extremadas, se encuentra acreditado, por la gran cantidad de elementos arrojados al campo de juego, que no fueron eficientes en su integridad, además de la antirreglamentaria instalación de un lienzo de gran tamaño con contenido grosero y provocativo, el cual deja en evidencia la insuficiencia de los controles que el club local realizó para impedir su ingreso”, apuntaron desde el Tribunal de Disciplina en el fallo. Así las cosas, por unanimidad, se resolvió castigar a la UC por los incidentes ante Ñublense con un partido como local a puertas cerradas.

“La referida sanción deberá ser cumplida en el próximo partido del Torneo Nacional de Primera División, Temporada 2023, que con posterioridad a la fecha que la presente sentencia sea notificada, le corresponda intervenir al club Universidad Católica en calidad de local, cualquiera sea el recinto deportivo en que se le programe este partido”, se lee en el texto, con lo que el elenco cruzado no podrá disponer de sus hinchas en el duelo de este domingo, cuando se reanude el Campeonato Nacional 2023, ante Magallanes en Santa Laura.

La respuesta de la UC al Tribunal de Disciplina

En el elenco precordillerano salieron a cuestionar la sanción. “Lamentamos especialmente que sea toda la hinchada de Universidad Católica quien deba pagar el actuar irresponsable e inadaptado de un grupo reducido de personas que se hacen llamar hinchas, pero que no nos representan en lo absoluto y a quienes no queremos entre nuestros seguidores”, comentaron a través de un comunicado.

Además de remarcar las 17 personas que han sancionado por lo ocurrido ante Ñublense, volvieron a fustigar el criterio del Tribunal de Disciplina. “Lamentamos que la primera sala no reconozca los esfuerzos que como institución hemos hecho para evitar este tipo de desmanes y sancionar a sus responsables, persistiendo en su premisa de aplicar una sanción general a todos los hinchas, no obstante resultar evidente que la responsabilidad recae en un grupo minoritario de personas que vienen decididos a causar daño y que aun con toda la colaboración policial con que contamos ese día no fue posible evitar“, concluyeron, abriéndose a la opción de apelar para evitar el castigo.