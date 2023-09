Cindy Nahuelcoy sueña con tener una fonda y abrir su propia botillería: “Dejé muchas cosas de lado por el arbitraje”

Cindy Nahuelcoy, junto a Loreto Toloza, se vieron envueltas en un mediático caso que les valió un castigo de 40 partidos sin dirigir, que luego pasó a 30 encuentros.

Lo anterior se dio, luego de que ambas acusaran una relación entre sus colegas Julio Bascuñán y Leslie Vásquez, lo que habría favorecido a esta última respecto de sus designaciones.

En ese contexto y lejos del arbitraje, Nahuelcoy habló con ADN Deportes respecto a su vida actual, donde aseguró estar entusiasmada con armar su propia fonda para estas Fiestas Patrias, junto con abrir una botillería.

“La verdad fue una idea media alocada, se me ocurrió hace poquitos días y recibí varios mensajes de varias personas”, comenzó diciendo sobre su deseo.

En esa línea, añadió que “siempre he soñado con tener una fonda en verdad, pero siempre han habido muchas cosas que he dejado de hacer por el arbitraje”.

Consultada sobre si ha podido concretar la idea, Nahuelcoy lanzó: “He estado visitando algunos lugares para ver si me resulta, pero si no me resulta, fijo tendremos una para el próximo año”.

Finalmente, la arbitra se refirió a su otro deseo, abrir una botillería.

“Lo otro es que si no me resulta, estoy viendo la opción de tener una botillería. Como ahora estoy fuera del arbitraje, me gustaría abrir un local y el nombre tendría relación con el arbitraje“, cerró.