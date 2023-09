Cristopher Toselli aborda su rol en la U de Pellegrino: “No sé si soy un ejemplo, solo trato de ser lo más profesional posible”

Cristopher Toselli, arquero de la U. de Chile, tomó la palabra luego del triunfo 2-o que consiguieron los azules este sábado en un amistoso contra Santiago Morning, en el marco del parón que hay en el Campeonato Nacional este fin de semana por las Fiestas Patrias.

“Nos hace bien para seguir en ritmo, lamentablemente hay un párate bastante largo y que personalmente no me gusta. La semana pasada jugamos con la Unión Española y hoy con Santiago Morning, eso nos ayuda un poco a llevar a cabo lo que trabajamos en la semana y no perder el ritmo, que eso es clave”, señaló el portero nacional en declaraciones entregadas por su club.

El ex Universidad Católica anticipó lo que será el próximo duelo de la U contra Deportes Copiapó, equipo que está en la pelea por no descender. “Es un rival difícil, que viene en una buena racha con un técnico nuevo, de a poco se está viendo la mano de su entrando, en una cancha difícil y con calor probablemente, pero nosotros tenemos que salir a ganar, necesitamos volver a los triunfos, estamos en deuda con eso. Vamos a ir con todo por ello”, aseguró.

Cristopher Toselli y su rol en la U. de Chile

El experimentado guardameta de 35 años también abordó su rol en el plantel azul. “Soy el más viejo del equipo, hay otras responsabilidades que las asumo como tal, es algo que pasa. No sé si soy un ejemplo para los demás, solo trato de ser lo más profesional posible en mi forma de ser y si ayuda, buenísimo, la idea es que todo el grupo esté lo mejor posible. Los más grandes en ese sentido tenemos que ayudar”, completó.

La U visitará a Deportes Copiapó el domingo 24 de septiembre por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2023. El encuentro arrancará a las 15:00 horas en la cancha del estadio Luis Valenzuela Hermosilla.