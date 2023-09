En gustos no hay nada escrito, y es lo que pareciera apuntar la revista inglesa Four Four Two. El citado medio británico elaboró un listado de los 100 mejores escudos en la historia del fútbol, y en ello, incluyó a Colo Colo.

“La insignia de un club lo es todo. Su identidad. Su significante. El logo que se ha ampliado a 30 metros de altura en Tifos y que cubre los hombros de extraños. Y hay algunos diseños hermosos y florecientes por ahí“, sostiene la investigación.

Leer también PREVIA | Colo Colo recibe a Deportes Copiapó por la aplazada jornada 16 del Campeonato Nacional De visita en casa: Gabriel Suazo apareció en el Monumental para visitar a sus ex compañeros de Colo Colo

Lo llamativo es que, en el listado, incluyen insignias de todo el mundo, incluso algunas que ya no existen de clubes que desaparecieron. Pero en Sudamérica solo mencionan a equipos argentinos y brasileños.

El detalle es que el único sudamericano, aparte de transandinos o brasileños, fue Colo Colo. El “popular” aparece destacado entre los 100 escudos más hermosos en la historia del fútbol.

“Colo Colo fue un indígena chileno que luchó por la causa mapuche en la Guerra de Arauco, cuando los ocupantes españoles se enfrentaron con los chilenos en el siglo XVI. Ahora es un ícono del mejor equipo de fútbol de su país“, describieron en el citado medio.

Volviendo a la cancha, Colo Colo recibe este jueves a Deportes Copaiapó por la aplazada jornada 16 del Campeonato Nacional 2023. Será transmisión de ADN Deportes, desde las 19:00 hrs.

Revisa acá el listado completo: Revista Four Four Two