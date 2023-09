Nuevo DT de Brereton en Villarreal llega lleno de ilusión: “Si los jugadores creen en mí, alcanzaremos metas inimaginables”

Este lunes fue presentado el nuevo DT de Ben Brereton en el Villarreal, José Rojo Martín “Pacheta”, quien llegó para reemplazar en la banca a Quique Setién, despedido hace algunos días por los malos resultados obtenidos en el arranque de la temporada 2023-24.

En conferencia de prensa, el ex técnico del Real Valladolid expresó toda su ilusión por conseguir buenos resultados al mando del “Submarino Amarillo”. “Quiero que los jugadores crean en mí. Si lo consigo, vamos a conseguir metas inimaginables. Yo he venido para ganar. Me han traído para esto”, señaló.

“Es un gran orgullo que el Villarreal apueste por mí, que me dé esta oportunidad. Venimos con bagaje en el mundo del fútbol. Tengo un modelo de juego y de gestión de grupos muy similar a lo que es el Villarreal. Es el mejor equipo que hemos entrenado, pero estoy convencido de que vamos a manejar esto. Si no me viera capacitado, no hubiese venido”, remarcó el estratega hispano de 55 años.

Respecto al plantel que tiene a disposición, con el delantero chileno incluido, Pacheta señaló que “la plantilla es excepcional. Todos los jugadores son buenos. Todos buenos”.

“El grupo es lo más importante. Nadie está por encima del grupo. Yo exigiré a los capitanes, ellos a los jóvenes. Y entre todos, lo vamos a sacar. Este trabajo va a dar resultados”, agregó.

De momento, Villarreal se encuentra en el puesto 15° de la tabla, con tres derrotas y un empate en las cuatro fechas que se han jugado por La Liga española.