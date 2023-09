Luis Amaranto Perea y el estado del Monumental para el choque entre Chile y Colombia: “La cancha no genera garantías”

En la previa al encuentro de mañana martes ante Chile, Luis Amaranto Perea, ayudante técnico de Néstor Lorenzo en Colombia, tomó la palabra en la conferencia de prensa, apuntado a corregir errores tras el debut ante Venezuela.

“Cada partido presenta un escenario totalmente distinto. No circulamos bien la pelota en el primer tiempo para romper un bloque férreo. Esperamos que Chile salga más al ataque y ahí podamos encontrar más espacios. Esperamos acertar más en los movimientos“, aseguró el exlateral, que se mostró respetuoso ante el ingreso en La Roja de Alexis Sánchez.

“Si está Alexis hay que tener cuidado con él, es un futbolista de muchísima categoría, buen remate, que sabe competir en estos escenarios. Será el concepto que tengamos nosotros a través de una o varias líneas más que modificar a un futbolista para controlarlo”, apuntó Luis Amaranto Perea, además de afrontar la gran polémica de las últimas horas: el mal estado de la cancha del estadio Monumental, sede del compromiso.

“La cancha no genera las garantías para una competencia como esta. Nos preocupa la integridad de todos los futbolistas, ya expresamos nuestra preocupación ante FIFA y Conmebol. Ya no decidimos después, pero después tendremos que adaptarnos a ella (…) La cancha es un riesgo. Estamos preocupados de que se den las garantías y se vea el mayor espectáculo posible“, además de proyectar lo que espera de la selección chilena.

“Es un equipo con necesidad, no esperamos un equipo metido atrás esperando que nosotros tomemos la iniciativa. Tendremos que estar bien concentrados en defensa, juntos, esperamos hacer mucho daños a sus espaldas“, remarcó el ayudante técnico de la selección Colombia.

La palabra de Jefferson Lerma

En conferencia de prensa también se expresó el volante de los cafetaleros, quien entregó parte de las claves con las cuales apuntan a su primer partido de visita por las clasificatorias al Mundial 2026.

“Chile es más agresivo ofensivamente que Venezuela. Por orden, no voy a llegar tanto al borde del área, tengo que darle tranquilidad a mis compañeros (…) Tenemos que seguir respaldando los números del proceso y vamos a ir por los tres puntos, no es imposible“, apuntó, considerando que el DT Néstor Lorenzo se mantiene invicto en la banca desde la llegada al club y el hecho de que los cafetaleros no pierden contra La Roja desde hace 14 años.

Además, también afrontó los problemas con la cancha del Monumental, pero le bajó el perfil al tema. “Esperamos que el campo de juego esté en plenas condiciones, pero si no es así nos toca adaptarnos a lo que tengamos. Somos profesionales, tenemos que prepararnos para lo que nos vamos a encontrar. Si nos toca jugar por el aire, lo haremos y vamos a pelear el partido”, aseguró, junto con no confiarse por el mal debut de Chile en las clasificatorias.

“Es una selección con muy buenos talentos, es un partido diferente al que mostraron con Uruguay. Nosotros estamos preparados para afrontarlo con mucha responsabilidad. Esperamos salir victoriosos”, concluyó el mediocampista del Crystal Palace.