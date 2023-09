Gustavo Quinteros advierte a los marginados Damián Pizarro y Jordhy Thompson: “No sé cuándo volverán a jugar, dependerá de su compromiso”

En conferencia de prensa, el entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, profundizó en lo hecho por Damián Pizarro y Jordhy Thompson, que quedaron fuera del Superclásico al haber disputado un partido de fútbol amateur la noche del jueves, a dos días del partido mayor del fútbol chileno.

“Hay chicos que están muy bien preparados, formados integralmente. Tenemos muchos jugadores que no han cometido nunca errores y no se han salido de una línea profesional. Lamentablemente pasó con estos dos jóvenes, la pasión por el fútbol los lleva a cometer estos errores, salir a jugar partidos en lugares que no se deben. Pidieron perdón, pero no serán considerados. No sé cuándo volverán a jugar, dependerá de su compromiso con el grupo y el equipo. Esto puede traer consecuencias buenas, hay jugadores preparados esperando la oportunidad”, remarcó el DT albo, que apuntó a la experiencia que puedan sumar con el hecho de quedar al margen del juego contra la U de Chile.

“Están muy arrepentidos. La juventud e inexperiencia que tienen les ha provocado todo esto, cometer errores. No es un error tan grave, pero puede perjudicar al grupo. No va a ser para siempre, mañana van a entrenar y harán todo lo posible para prepararse en cuanto les toque. Hemos tomado la decisión correcta y justa. Espero que esto les sirva para encontrar el camino correcto y ser más profesionales. Nunca dejaron de entrenar al 100%, hay que aclarar eso”, remarcó Gustavo Quinteros, quien aseguró que tiene cómo reemplazar a Damián Pizarro y Jordhy Thompson

“Siempre he insistido en tener dos jugadores por puesto, de un nivel parecido, buscando esa competencia leal en la que el que no viene jugando esté igual o mejor que el que lo está haciendo. Estoy confiado que quien tenga que reemplazarlos lo hará bien”, comentó.

Gustavo Quinteros y el Superclásico

Al margen de la indisciplina de ambos jugadores formados en Colo Colo, el DT del “Cacique” planteó que no por tener mejores resultados tienen la ventaja de cara al juego de mañana sábado.

“No hay favoritos. Los clásicos son trabados, hay detalles que marcan estos partidos. Lamento no jugar en la mejor cancha, Santa Laura está muy usada, no se ha podido recuperar bien. Esperamos hacer un buen juego, la U tiene la obligación de buscar un buen resultado. Espero salga un gran espectáculo y podamos superar al rival”, insistió, junto con evaluar bien a su rival.

“Tuvo momentos en que jugó bien y generó situaciones, tiene buenos jugadores y un buen entrenador. Sabemos que va a ser un partido durísimo, es un rival que viene herido. Si no jugamos al 100% de nuestras opciones no tendremos muchas posibilidades de ganar”, refrendó Gustavo Quinteros.

Además, ratificó que Fabián Castillo no estará disponible por el resto de la temporada. “Hubiese tenido oportunidades de jugar. Cuando le tocó entrar aportó. No sé la fecha de regreso, seguramente va a ser operado para solucionar el tema. Le va a llevar un par de meses, difícil que lo tengamos de acá al final del campeonato”, concluyó en el estadio Monumental