El presidente de O’Higgins e integrante de la comisión revisora de cuentas de la ANFP, Pablo Hoffmann, conversó con Los Tenores para evidenciar el crítico momento financiero que vive el ente rector del fútbol chileno.

“La ANFP no ha dado a conocer los estados financieros. Ha habido información alarmista y eso es problema de la ANFP por no informar. Hace años viene en una situación estrecha. La situación había empeorado ya en 2022 respecto a 2021. Los auditores dicen que no pueden garantizar el funcionamiento porque el capital de trabajo es muy negativo, con pasivos reales”, remarcó, junto con evidenciar los problemas de gestión que complican a la orgánica.

“El gerente de finanzas fue despedido porque lo encontraron alarmista, cuando en rigor fue leal con sus empleadores al decir que la situación económica está muy mal. Hace muchos años tiene patrimonio negativo, pero la diferencia es que los ingresos de este año son sumamente estrechos. Ya hemos consumido un gran adelanto de los contratos ya suscritos y facturas factorizadas de forma importante. Sólo quedan los ingresos por los partidos de local de Chile en clasificatorias. No tenemos un buen panorama a futuro. Si nos va mal en clasificatorias o castigan al público, más fregados vamos a estar“, insistió Pablo Hoffmann, que remarcó parte de las cifras comprometidas.

“La ANFP tiene pasivos por 52.300 millones de pesos hasta el 31 de diciembre del 2022. Los auditores ponen en duda la continuidad de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Es algo que difícilmente ocurra, siempre y cuando los clubes estén dispuestos a asumir el tema”, insistió, junto con cuestionar el secretismo al interior de Quilin 5635.

“El Consejo de Presidentes ha cambiado, hay grupos que tienen visiones distintas. Está absolutamente pasivo en este punto. Salvo lo que corresponde a salarios, el resto de las cifras están en una nebulosa. No sabemos el detalle de las cifras, se mezclan las cifras de la Federación de Fútbol y la ANFP. A nivel contable, es difícil saber de esas cifras”, planteó, a la vez que reconoció la existencia de préstamos por parte de una empresa que pertenece a Leonidas Vial, accionista de Colo Colo.

“Finpal hizo dos factorizaciones a la Federación de Fútbol de Chile. Es primera vez este año que la ANFP tuvo que recurrir a estos préstamos: uno por 2,4 millones de dólares y otro por 765 millones de pesos. Esto es por contratos de Mediapro y Adidas”, comentó.

Más allá de esta serie de dificultades, Pablo Hoffmann remarcó la necesidad de soluciones. “Es una situación muy mala, pero veo muy improbable que la ANFP quiebre por esto. Lo que preocupa es que los clubes no hayan tomado consciencia de la situación (…) Lo que menos quisiera es que interviniera gente que no es del fútbol. Esto tendría que ser solucionado por el Consejo de Presidentes. Tenemos que exigir la información que necesitamos. Prefiero que lo arreglemos nosotros a que entre el Ministerio de Justicia”, concluyó en la conversación con Los Tenores.