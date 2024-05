Williams Alarcón revela su sueño con Colo Colo y lo que le dijo a Gustavo Quinteros antes de irse del “Cacique”

El volante chileno Williams Alarcón, hoy en el club Huracán de Argentina, se sinceró sobre su deseo de volver a Colo Colo y consolidarse ahí, luego de su primera experiencia en el “Cacique” entre 2018 y 2021, donde aun siendo muy joven no pudo ganarse un espacio dentro del once titular.

“Mi sueño es jugar en Colo Colo y tener continuidad. En el momento que estuve con Gustavo Quinteros yo quería jugar, pero él optaba por otras opciones. Le dije que quería jugar y no estar en la banca”, reconoció el mediocampista en diálogo con DSports.

El ex Unión La Calera también se mostró ilusionado por defender a Chile en la Copa América, considerando que fue incluido por Ricardo Gareca en la prenómina. “Para todo jugador es un sueño representar a su país. Estoy en un buen momento de mi carrera. Obvio que me ilusiono, creo que puedo estar”, señaló.

Por otro lado, el jugador de 23 años hizo un balance de lo que fue su paso por el Ibiza de la segunda división de España el 2023. “Yo sentí que estaba preparado, pero al llegar allá me di cuenta de que no, me faltaban muchas cosas. Tuve que dar un paso atrás para dar dos hacia adelante y vine a la liga argentina, que es muy competitiva”, indicó.

Respecto a su futuro, Williams Alarcón aseguró que ahora está preparado para regresar al fútbol europeo. “Estoy en edad de ir a Europa. Sería un sueño volver. Me quedó la espina clavada de permanecer muchos años allá. Me he preparado bien”, concluyó.