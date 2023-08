Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, tomó postura sobre la polémica que remece al fútbol hispano, luego de que Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, besara en la boca a la jugadora Jenni Hermoso tras la final del Mundial Femenino.

“Lo lamento mucho por el equipo femenino, porque se menoscabó lo que consiguió. Creo que se deben buscar soluciones y centrarnos en el fútbol, que es lo importante”, comentó el estratega chileno en conferencia de prensa en la previa del duelo de este domingo ante Athletic de Bilbao.

En esa línea, se refirió a la decisión de Borja Iglesias, quien decidió renunciar a la selección española luego de que Rubiales decidiera no renunciar a su cargo como presidente de la RFEF a pesar de los cuestionamientos recibidos en los últimos días.

“No me corresponde analizar las opiniones de otras personas. Personalmente, creo que defender a una selección nacional es siempre lo máximo para cualquier equipo y siempre que me preguntan digo que me gusta mucho que llamen a mis jugadores”, aseguró el “Ingeniero”.

Asimismo, fue tajante sobre la decisión de su dirigido. “Discrepo con Borja. Uno como jugador siempre tiene que estar dispuesto a defender los colores de su país, independiente de la persona que hizo una estupidez o no la hizo”, agregó.

Finalmente, Manuel Pellegrini insistió en que “no se pueden juntar las dos cosas. Borja va a reaccionar y a estar absolutamente dispuesto a defender la selección de su país”.