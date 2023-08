Gustavo Quinteros reconoce oferta desde México por Jordhy Thompson: “Si es muy conveniente, no voy a oponerme”

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, desarrolló este viernes una conferencia de prensa en conjunto con la DT del plantel albo, Tatiele Silveira, para anticipar los Superclásicos que afrontarán ambos planteles.

Todo considerando que el plantel masculino no jugará el fin de semana contra Magallanes y deberá esperar hasta el 2 de septiembre, cuando se medirán ante los azules en Santa Laura. “Preferíamos jugar ahora, estábamos motivados tras jugar dos clásicos con Católica y pasar la fase de Copa Chile. De todas formas, no va a influir negativamente esperar una semana más. Vamos a recuperar un par de jugadores importantes, asi que en ese sentido ligamos un poquito”, admitiendo problemas físicos de Alan Saldivia, Damián Pizarro y Óscar Opazo, quienes deberían estar recuperados para la próxima jornada.

En el intertanto, siguen sonando opciones para que jugadores del club puedan salir. De hecho, según información de ADN Deportes, ya llegó a Blanco y Negro una propuesta concreta para que Jordhy Thompson pueda ir a préstamo por un año a los Xolos de Tijuana, lo que fue reconocido por Gustavo Quinteros.

“Hay una posibilidad casi concreta para que pueda salir. Es un momento difícil, no quiero cortarle la carrera a un juvenil al que hemos promovido y le hemos dado la posibilidad de jugar. Perderlo en este momento sería difícil, pero si la posibilidad está y es muy conveniente no voy a oponerme, salvo que sea un lugar donde vea que pueda tener mejores opciones, como pasó con Solari”, remarcó el DT de Colo Colo, quien lamentó los problemas con las fechas en el mercado de fichajes, considerando que si el volante albo se va no tienen cómo reemplazarlo.

“Le estamos cortando posibilidades a algunos jugadores, podrían haber salido a una liga más competitiva y es difícil dejarlo partir cuando estamos en plena competencia. Hubieron sondeos, ofertas. Sería bueno que los libros de pase abrieran y cerraran en Sudamérica al mismo tiempo”, remarcó.

Gustavo Quinteros y el Superclásico

A la hora de afrontar aquel juego contra la U de Chile, planteó que Brayan Cortés pueda ser el titular. “Podría ser, para que llegue a la selección en actividad y en su mejor nivel, pero eso no quiere decir que pare la rotación más adelante. Tengo dos de los mejores arqueros del país, me da mucha seguridad que cualquiera de los dos ataje”, enfatizó.

En paralelo, aprovechó de destacar las labores que han permitido tener en condiciones el césped del Monumental. “Estoy muy contento de que, después de tres años, la cancha esté como quería. Hemos visto la diferencia, se notó en la llave con Católica. El piso está muy bueno. No sé cómo va a quedar después de los conciertos, pero creo que hoy el Monumental tiene el mejor piso del país. Hay que tratar de cuidarlo”, remarcó de cara a una agenda que también tendrá jugando a la selección chilena ahí.

Además, Gustavo Quinteros también proyectó cómo esperan preparar el parón que tendrá el Campeonato Nacional 2023 durante los Juegos Panamericanos. “Antes de volver, tenemos que hacer dos partidos con público. Está todo planificado. Entiendo que debe ser así, para que se mejore lo que venimos haciendo y no se sienta el parate”, concluyó el DT albo.