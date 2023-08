Alexis Sánchez estaría a un paso de definir su futuro en Europa. El delantero chileno decidió no renovar su vínculo con el Olympique de Marsella y busca concretar su regreso al Inter de Milán, algo que podría ocurrir durante los próximos días.

Paradójicamente, el Marsella podría ser clave para definir el próximo destino del tocopillano, ya que estaría a un paso de cerrar el traspaso del argentino Joaquín Correa, a quien Inter le busca una salida para sellar el retorno del “Niño Maravilla”.

Según informó Fabrizio Romano, experto en mercado de pases, los “Olímpicos” iniciaron conversaciones con los “Nerazzurri” por el fichaje de Correa, lo que podría allanar el camino de Sánchez para su vuelta al cuadro italiano.

“Olympique de Marsella espera cerrar el acuerdo de Joaquín Correa este jueves. Es un préstamo con cláusula de opción de compra (…) Las negociaciones avanzan: el Inter avanza con el acuerdo de Alexis Sánchez como agente libre”, detalló el comunicador.

De esa forma, Alexis Sánchez está muy cerca de terminar con la teleserie sobre su próximo destino y parece ser cuestión de días su anhelado regreso al Inter de Milán, donde jugó entre 2019 y 2022, anotando 20 goles en 109 partidos y alzando tres títulos.

Olympique Marseille hope to complete Joaquín Correa deal on Thursday — it’s loan with buy option clause as it could become obligation to buy under certain conditions 🚨⚪️🔵 #OM

Negotiations are advancing — Inter are advancing on Alexis Sánchez deal as free agent. pic.twitter.com/QWf2VftfmA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2023