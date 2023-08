“Sus casas se inundaron completamente”: Jugadores de Curicó Unido sufren dramática noche por desborde de estero

Este martes, Los Tenores de ADN conversaron con Fabián Cerda, arquero de Curicó Unido, quien relató el drama que vivió anoche junto a sus compañeros Cristian Zavala y Matías Hormazábal, todo a raíz de las fuertes lluvias que han golpeado a la región del Maule.

Los tres futbolistas del cuadro curicano tuvieron que dejar sus casas temporalmente producto del desborde de un estero cercano. “Zavala y Hormazábal fueron los más afectados. Ellos fueron desalojados durante la noche, con el GOPE. El agua les llegó hasta el primer piso”, señaló el portero nacional.

“El sector en donde vivo es un condominio súper grande y yo estoy en la parte alta, lamentablemente Zavala y Hormazábal viven en la parte final donde está el estero. Sus casas se inundaron completamente”, comentó el ex golero de la UC.

Respecto a lo que ocurrió en su hogar, Fabián Cerda comentó que “con la ayuda de mi mujer y un par de amigos, pudimos sacar rápidamente el agua del patio. Gracias a eso el agua no pudo pasar a la casa. Se rompió el cemento en la entrada principal para dejar una grieta y así el agua corrió hacia afuera”.

“Anoche me acosté como a las 6 de la madrugada, estaba con un ojo en el sueño y pensando en que no se me inundara la casa. Me preocupé de sacar lo más importante; ropa, comida, y me vine a la casa de mi novia”, agregó el guardameta de 36 años.

Por último, el arquero de Curicó Unido hizo un llamado a la ANFP para que suspendan el partido que deben jugar como local este sábado contra O’Higgins, por el Campeonato Nacional. “En las condiciones en que estamos nosotros, obviamente es una desventaja deportiva. Somos tres jugadores los más afectados, no hemos dormido bien, tampoco hemos entrenado. No sé cómo estará la gente de O’Higgins. Se debería suspender el partido, sería lo más óptimo”, concluyó.